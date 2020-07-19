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محافظات

ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 216 حالة بمستشفى فرشوط المركزى

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:38 م
مستشفى فرشوط المركزى
مستشفى فرشوط المركزى
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يوسف رجب


 



قال اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، إن حالات التعافى من فيروس كورونا المستجد بمستشفى فرشوط المركزى، منذ تحويلها لعزل، ارتفعت إلى ٢١٦ حالة، و ذلك بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، عقب تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
                    
جاء ذلك خلال جولة لجنة المرور اليومى، بمستشفى فرشوط المركزى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل وتحت إشراف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بحضور الدكتور أشرف الأحمر، مدير عام الطب الوقائي.


تابعت اللجنة المختصة بالمرور على مستشفى فرشوط المركزى، سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض و للتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.


تفقد أعضاء اللجنة، خلال جولتهم أقسام" الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن" حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.


كما تأكدت اللجنة، من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل و الأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.


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ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 216 حالة بمستشفى فرشوط المركزى
ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 216 حالة بمستشفى فرشوط المركزى
ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 216 حالة بمستشفى فرشوط المركزى
ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 216 حالة بمستشفى فرشوط المركزى
ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 216 حالة بمستشفى فرشوط المركزى
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