

بعد إلغاء فرض حظر التجول من قبل الحكومة المصرية ازداد التكدس المروري علي الطرقات و الازدحام الذي يؤثر علي السيارة و يستهلك الكثير من البنزين و يؤثر بالسلب علي الحالة المزاجية للسائق.. وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح لتفادي التكدس المروري علي الطرقات .









نصائح هامة لتفادي الازدحام المروري على الطرق :







1- استخدام خرائط جوجل







قبل الانطلاق بسيارتك للذهاب الي أي مكان يجب عليك استخدام خرائط جوجل و كتابة وجهتك و تحديد نقطة الانطلاق ثم الانتظار قليلا ستجد خرائط جوجل تلون الاماكن و الطرق المزدحمة باللون الاحمر و تقترح عليك طرقا بديلة لا يوجد بها تكدس مروري فعليك اتباعها .











ستخدام التطبيقات الإلكترونية



توجد العديد من التطبيقات الإلكترونية على الإنترنت تهتم بالطرق وأماكن التكدس المروري، لذا قبل الانطلاق إلى الوجهة المرجوة يفضل تصفح هذه المواقع لمعرفة أماكن الطرق المزدحمة وتفادي القيادة بها لتنقذ نفسك من الازدحام .





3- استخدام المواصلات العامة



في المعتاد تكون المواصلات العامة أسرع من السيارات الخاصة، كما أن التوجه العام لاستخدام المواصلات العامة خاصة أوقات الذروة، يقلل السيارات على الطرق مما يخفف الزحام المروري ويزيد من السيولة المرورية.





4- استخدام طرق فرعية

في حال مواجهة تكدسات مرورية سواء في بداية الرحلة أو عند العودة يفضل عدم الاستسلام والبقاء في نفس الطريق، واستخدام طرق بديلة فرعية وهو ما يوفر الكثير من الوقت.



5- استخدام سيارة واحدة للعائلة 5-



في حال وجود عدد من السيارات لأفراد العائلة فإنه يفضل استخدام سيارة واحدة للتنقلات خاصة أوقات الذروة وهو ما يحد من الكثافات المرورية على الطرق ويقلل وقت الرحلة.





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