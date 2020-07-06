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سيارات

وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:39 م
وداعًا للازدحام المرور..
وداعًا للازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة
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منة الله عبد الحميد
الازدحام والتكدس المروري من أكثر المشاكل التي تزعج السائقون خصوصًا عند الانتظار لفترات طويلة في الإشارات المرورية وارتفاع درجات الحرارة، ولكن عالم السيارات حل تلك المشكلة بسيارة مميزة للهروب من الزحام. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المعلومات حول سيارة «Hum Rider».

تتمتع سيارة Hum Rider بغطاء عجلات مخصص لرفع السيارة حوالي 274 سم في الهواء يمكنها من المرور فوق السيارات الأخرى، لتخطي الازدحام. 
Hydraulic-Powered Hum Rider Jeep Grand Cherokee Travels Over ...

يوجد بالسيارة، كاميرات وشاشة فيديو متكاملة رباعية الانقسام تمكن السائق من النظر الى السيارات التي تعبر فوقها كأنه مشهدًا سينمائيًا في أحد أفلام هوليوود.

نظام جديد يساعد السيارات على تخطي الإختناق المروري
صمم  هذه السيارة المهندس سكوت بيفرلي والتى تزن حوالى 3800 كيلو جرام وهي تعتبر ضعف وزن السيارة Jeep Cherokee العادية.

Incredible car modification could mean you never have to sit in ...
 وتحتوى على أكثر من 91 متر من الخطوط الهيدروليكية وبها مولد هوندا تحت غطاء السيارة يعمل بالغاز لتشغيل نظام الرفع الهيدروليكي والمحركات الكهربائية في العجلة والتي تستخدم أكثر من 400 كجم من الضغط لتشغيل جميع المضخات  الهيدروليكية. 
the JEEP hum rider elevating car lifts above high traffic


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وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

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