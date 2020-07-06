وداعًا لـ ازدحام المرور.. سيارة Hum Rider تتخطى هذه المشكلة

الازدحام و التكدس المروري من أكثر المشاكل التي تزعج السائقون خصوصًا عند الانتظار لفترات طويلة في الإشارات المرورية وارتفاع درجات الحرارة، ولكن عالم السيارات حل تلك المشكلة بسيارة مميزة للهروب من الزحام.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المعلومات حول سيارة «Hum Rider».





تتمتع سيارة Hum Rider بغطاء عجلات مخصص لرفع السيارة حوالي 274 سم في الهواء يمكنها من المرور فوق السيارات الأخرى، لتخطي الازدحام.





يوجد بالسيارة، كاميرات وشاشة فيديو متكاملة رباعية الانقسام تمكن السائق من النظر الى السيارات التي تعبر فوقها كأنه مشهدًا سينمائيًا في أحد أفلام هوليوود.





صمم هذه السيارة المهندس سكوت بيفرلي والتى تزن حوالى 3800 كيلو جرام وهي تعتبر ضعف وزن السيارة Jeep Cherokee العادية.





وتحتوى على أكثر من 91 متر من الخطوط الهيدروليكية وبها مولد هوندا تحت غطاء السيارة يعمل بالغاز لتشغيل نظام الرفع الهيدروليكي والمحركات الكهربائية في العجلة والتي تستخدم أكثر من 400 كجم من الضغط لتشغيل جميع المضخات الهيدروليكية.







