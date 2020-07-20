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اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. حماية المستهلك يطلب استدعاء سيارات مرسيدس GLC class.. التعاون الدولي تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين.. إطلاق مبادرة مستقبل رقمي في الغرف التجارية.. وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاثنين 20 يوليو 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها، التعاون الدولي تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين و إطلاق مبادرة مستقبل رقمي فى الغرف التجارية



أطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لـ سد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات .

وتعليقًا على هذا الحدث، أكدت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، يُسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية والتأثير على دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.


أطلقت غرفة القاهرة التجارية من خلال شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة فايبر مصر سيستمز، مبادرة مبتكرة باسم "مستقبل رقْمي" تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لمواكبة التحوّل الرقمي ، وتعتبر مبادرة "مستقبل رقمي" أول مبادرة من نوعها تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث توفّر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.


اطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 12 سيارة من نوع مرسيدس GLC class  التي تحمل أرقام الشاسيه:


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اغلقت البورصة المصرية، تعاملاتها اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة مؤشراتها، حيث ارتفع رأس المالي السوقي إلى  4.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 573.340 مليار جنيه.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 10380 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة.






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