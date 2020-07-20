ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم

اغلقت البورصة المصرية، تعاملاتها اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة مؤشراتها، حيث ارتفع رأس المالي السوقي إلى 4.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 573.340 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 10380 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 1445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة.