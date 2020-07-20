باستثناء 3 فئات.. خصم 1% من المرتبات و0.5% من المعاشات لمدة عام

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلستة العامة اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة.



وينص مشروع القانون على خصم 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش.



ويستعرض "صدى البلد" 7 معلومات عن القانون الجديد:





1. اعتبارًا من يوليو 2020 ولمدة عام، يُستقطع شهريًا 1% من مرتبات العاملين و0.5% من المعاشات.





2. الاستقطاع لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.





3. يجوز زيادة أو تقصير مدد الخصم أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلًا.





4. لا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.





5. يجوز إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.





6. يستثنى من الخصم العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.



