المنيا تشارك في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا ، مشاركة الجامعة في 8 مسابقات بالدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة الشباب والرياضة، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ إحياءً لذكرى احتفالات 30 يونيو2020، وذلك تحت شعار "الرياضة سماتنا .. حتى لو جوه بتنا"، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 أغسطس القادم.





أوضح د."عبد النبي" أن المسابقات ذات طابع إلكتروني خاص؛ استعدادًا للعودة الآمنة للأنشطة الرياضية تدريجيًا، في ضوء الإجراءات والضوابط الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وحفاظًا علي سلامة الطالب الجامعي، وذلك خلال فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات والتي سيتم تنفيذها على تطبيقات الفيس بوك والواتس آب وتطبيق زووم.









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مشيرًا إلى أن الجامعة ستشارك في مسابقات: "الجملة الرياضية، والأسرة الرياضية النشيطة، والبرنامج الرياضي التخصصي، ومسابقة الثقافة الرياضية، والكاراتيه(كاتا)، والألعاب الإلكترونية، وبطولة الشطرنج، ورياضة السلاح"، والتي تتيح الفرصة للطلاب الرياضيين والغير رياضيين للتسجيل في الدورة، وذلك عبر إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، أو من خلال الاشتراك المباشر للطالب عبر الرابط الذى أعلنه الاتحاد المصري للجامعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.





ومن جانبه، أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المسابقات تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد المصرية والطلاب من متحدي الإعاقة، وسيتم إنشاء جروب علي تطبيق الواتس آب يجمع جميع المشاركين في المسابقات المختلفة، والتي يقوم فيها الطالب بإعداد والتصوير والإرسال لفيديو مصور لمدة 90 ثانية، عبر روابط الإيفينت المخصصة للمسابقات والمعلنة علي صفحة الاتحاد على موقع الفيس بوك، وذلك خلال أداءه لجملة رياضية مصورة في مسابقة "الجملة الرياضية"، وأداء وحدة تدريبية رياضية مصورة بأداة بديلة لرياضة التخصص للحفاظ علي اللياقة البدنية والمهارية في مسابقة "البرنامج الرياضي التخصصي"، وأداء مجموعة تمارين رياضية بمشاركة كافة أفراد أسرة الطالب "الوالد والوالدة والأخ والأخت"، في مسابقة الأسرة الرياضية النشيطة، وذلك بأن يكون المُشارك مرتديًا زيًا رياضيًا وأن يتم التصوير في مكان مناسب للتصوير والتمرين.





وأضاف د. "فرحات" أن مسابقة "الثقافة الرياضية" تستهدف الطلاب الرياضيين والغير رياضيين، وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة في المعلومات العامة الرياضية، من خلال نموذج أسئلة يتم نشره علي صفحات التواصل الخاصة بالاتحاد الرياضي، بالإضافة إلي مسابقات الألعاب الإلكترونية "فيفا 2020"، وبطولة الشطرنج، بطولة السلاح، والتي يتم تنفيذهم أون لاين، إلى جانب بطولة الكاراتيه (كاتا) التي يتم تنفيذ فعالياتها عن طريق تطبيق زووم بالبث المباشر.





وأوضح وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، أنه من المقرر أن يطلق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات شارة البدء في فعاليات البطولة في الثامن من أغسطس القادم، على أن تستمر الفعاليات حتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، مستهدفةً طلاب الجامعات والمعاهد المصرية من الاصحاء وذوى الاحتياجات الخاصة، وتبدأ إدارة النشاط الرياضي بالجامعة في استقبال طلبات الاشتراك في المسابقات اعتبارا من 17 وحتى 28 يوليو الجاري، بإشراف من الدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي بجامعة المنيا، وعضو لجنة المسابقات بالبطولة.



