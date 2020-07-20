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أخبار العالم

الحكومة الكندية تدين إيران: تقريركم عن الطائرة الأوكرانية غير نزيه

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:32 م
من حطام الأوكرانية
من حطام الأوكرانية
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قسم الخارجي
بعد شهور من التلكؤ، أعلنت إيران أنها سلمت فرنسا الصندوقين الأسودين للطائرة  الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية في يناير،  لبدء تحليل تسجيلاتهما.

وقبل قليل، رفضت كندا،  التقرير الرسمي الذي أصدرته إيران والمتعلق بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي ضربت على أراضيها ولقي ركابها حتفهم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الحكومة الكندية إن التقرير الإيراني عن الطائرة التي راحت ضحية صاروخ على الأرجح، يفتقد إلى المصداقية.

وذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، : "لا نرى مصداقية كبيرة في التقرير الرسمي الإيراني عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وأضاف : "لا أضع مصداقية كبيرة في ذلك التقرير، لم يكن (الحادث) نتيجة خطأ بشري فقط، أعتقد أن هذه مبالغة في تبسيط ما حدث بالفعل".

وتابع: "المجتمع الدولي لا يزال لديه الكثير من الأسئلة بشأن إسقاط الطائرة وننتظر ونطالب إيران بإجابات". 


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