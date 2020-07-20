«الكيلو القايم» بـ 50 جنيها.. نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم عن العام الماضي

نقيب الجزارين، إن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم الحية مقارنة بالعام الماضي. قال يوسف البسومي،أسعار





وأضاف "البسومي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن القدرة الشرائية انخفضت، و غلق الأسواق تسبب في انخفاض الأسعار.





وتابع نقيب الجزارين، "يجب فتح الأسواق كي نعطي الفرصة للمربى الصغير ليقوم بتسويق اللحوم الخاصة به".





وأكد أن "أزمة فيروس كورونا أثرت على أ سعار اللحوم، وقلة الطلب أدت إلى انخفاض الأسعار".





السياسية ووزير الزراعة بفتح الأسواق قبل عيد الأضحى بأسبوع مع اتباع الاحترازية من فيروس كورونا"، مضيفا "سعر كيلو اللحم البقري القائم من 50 إلى 52 جنيها، والضأن بـ 60 جنيها، وا لجاموس بـ 45 جنيها". وأبدى نقيب الجزارين "أمله في القيادةالأسواقالإجراءاتالاحترازية



