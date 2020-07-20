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«الكيلو القايم» بـ 50 جنيها.. نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم عن العام الماضي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:24 م
اللحوم
اللحوم
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هاني حسين
قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم الحية مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف "البسومي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن القدرة الشرائية انخفضت، وغلق الأسواق تسبب في انخفاض الأسعار.

وتابع نقيب الجزارين، "يجب فتح الأسواق كي نعطي الفرصة للمربى الصغير ليقوم بتسويق اللحوم الخاصة به".

وأكد أن "أزمة  فيروس كورونا أثرت على أسعار اللحوم، وقلة الطلب أدت إلى انخفاض الأسعار".

وأبدى نقيب الجزارين "أمله في القيادة السياسية ووزير الزراعة بفتح الأسواق قبل عيد الأضحى  بأسبوع مع اتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا"، مضيفا "سعر كيلو اللحم البقري القائم من 50 إلى 52 جنيها، والضأن بـ 60 جنيها، والجاموس بـ 45 جنيها".

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