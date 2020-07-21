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سيارات

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

انتشرت مؤخرا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لحادث غريب من نوعه بسبب ندرة السيارة التي وقع بها الحادث ، حيث أن سائق فيراري F40 في أستراليا فقد السيطرة على سيارته أثناء تجربة قيادتها،

تفاصيل الحادث،تعود إلى أن سائق السيارة فيرارى F40 ، قد خرج عن الطريق اثناء اختبار السيارة ،ليصطدم بعدد من الأشجار بطريقة مؤسفة وفقًا للسلطات المحلية ، حيث وقع الحادث  في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لاستراليا .

وغرابة هذا الحادث تعود الى ندرة السيارة، حيث لا يوجد حاليًا سوى نسختين منها يمكن شراؤها في أستراليا بأكملها، واحدة في سيدني بسعر 2.39 مليون دولار أسترالي، بينما الأخرى في بريسبان معروضة بسعر 2.7 مليون دولار أسترالي ، في حين يوجد أقل من عشرين نسخة فقط من السيارة في أستراليا.

والجدير بالذكر ان السيارة فيراري تم تصنيعها بين عامي 1987 و1992، وتستمد F40 قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات لتحصل على قوة تبلغ 471 حصان، وهي قوة هائلة بالأخذ في الاعتبار وزن السيارة الصغير.

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور
تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور
تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور
تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور
تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور
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