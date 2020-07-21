اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ

ينتهي اليوم، الموعد القانوني الذي حدتته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتقديم الطعون الانتخابية من مرشحي مجلس الشيوخ ، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.





وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن القضاء الإداري وفقًا لاختصاصه ينظر طعون المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 19 و20 و21 يوليو، على أن يتم الفصل فيها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو، وذلك تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، يوم الأحد 26 يوليو.









ومع غلق باب التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ، بلغ عدد المرشحين 912 وهم حصيلة أيام الترشح الثمانية والتى بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجارى، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.





ومن المقرّر أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأحد 26 يوليو، على أن يكون أخر موعد للتنازل الثلاثاء 28 يوليو، وتنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 29 يوليو، وتبدأ فتره الصمت الانتخابي السبت 8 أغسطس من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.





ويكون الاقتراع في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وأخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.





وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الإثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.





وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.