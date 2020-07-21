كرم جبر : نناشد وسائل الإعلام بضوابط النشر والاصطفاف خلف الوطن في المرحلة الحالية .. فيديو

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، إننا نؤيد ونساند وندعم الدولة المصرية. مؤكدا علي ان الاعلام الوطني يشمل جميع صفوف الإعلام المصري ويدعم الدولة في اتخاذ القرارات الكفيلة بردع المخاطر .









وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اون اى ، أن الدولة المصرية لم تكن في يوم من الأيام دولة معتدية ولكن بمقتضى القوانين والأعراف الدولة من حقها الدفاع الشرعي عن نفسها لوقف الخطر. مؤكدا علي ان مصر تدخل ليبيا لمهمة محددة بناء علي تفويض من القبائل الليبية .









كرم جبر ، أن حاكم تركيا يقوم بعمل مؤامرة وبجمع الإرهابيين في ليبيا ويحاول اقناع الرأي العام العالمي بأنه يحمي العالم من خطر الإرهاب . وأوضحالإرهابيينالرأيبأنهالإرهاب









وتابع : الامريكان يجب عليهم ان يتذكروا عندما أنشأوا تنظيم القاعدة في افغانستان وهذا كان في تصورهم انهم يستطيعون احتواء الذئاب ولكن الذئاب تنقض علي من دربها وعلي الامريكان ان يتذكروا ايضا مشهد برج التجارة .









واستكمل : الإرهابيون لا وطن ولا دين لهم ومصر عندما تفعل ذلك تدافع عن أرضها وحدودها لأن تجميع أردوغان للإرهابيين في ليبيا يعني أنه يستهدف مصر.









وأشار الى ان الجيش المصري هو الاقوى افريقيا والأقوى في الشرق الاوسط. مؤكدا ان الجيش المصري له مكانة عالمية مرموقة ويستطيع ان يقطع ذراع ورقبة من يهدد الأمن القومي المصري .









وناشد جبر، وسائل الإعلام بضوابط النشر والاصطفاف خلف الوطن في المرحلة الحالية .