AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كرم جبر : نناشد وسائل الإعلام بضوابط النشر والاصطفاف خلف الوطن في المرحلة الحالية .. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:02 ص
كرم جبر
كرم جبر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، إننا نؤيد ونساند وندعم الدولة المصرية. مؤكدا علي ان الاعلام الوطني يشمل جميع صفوف الإعلام المصري ويدعم الدولة في اتخاذ القرارات الكفيلة بردع المخاطر .


وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اون اى ، أن الدولة المصرية لم تكن في يوم من الأيام دولة معتدية ولكن بمقتضى القوانين والأعراف الدولة من حقها الدفاع الشرعي عن نفسها لوقف الخطر. مؤكدا علي ان مصر تدخل ليبيا لمهمة محددة بناء علي تفويض من القبائل الليبية .


وأوضح كرم جبر ، أن حاكم تركيا يقوم بعمل مؤامرة وبجمع الإرهابيين في ليبيا ويحاول اقناع الرأي العام العالمي بأنه يحمي العالم من خطر الإرهاب.


وتابع : الامريكان يجب عليهم ان يتذكروا عندما أنشأوا تنظيم القاعدة في افغانستان وهذا كان في تصورهم انهم يستطيعون احتواء الذئاب ولكن الذئاب تنقض علي من دربها وعلي الامريكان ان يتذكروا ايضا مشهد برج التجارة .


واستكمل : الإرهابيون لا وطن ولا دين لهم ومصر عندما تفعل ذلك تدافع عن أرضها وحدودها لأن تجميع أردوغان للإرهابيين في ليبيا يعني أنه يستهدف مصر.


وأشار الى ان الجيش المصري هو الاقوى افريقيا والأقوى في الشرق الاوسط. مؤكدا ان الجيش المصري له مكانة عالمية مرموقة ويستطيع ان يقطع ذراع ورقبة من يهدد الأمن القومي المصري .


وناشد جبر، وسائل الإعلام بضوابط النشر والاصطفاف خلف الوطن في المرحلة الحالية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرم جبر: سيناء مقبرة للإرهابيين ولمن يحاول المساس بأرضها

كرم جبر لـ أردوغان: مصر هتقطع دراعك إذا امتدت لـ تهدد أمنها القومي.. فيديو

خط أحمر.. حقوق الإنسان بالبرلمان تحذر أردوغان من ممارساته ضد المصريين في ليبيا

وسائل الإعلام الصينية تبرز كلمة الرئيس السيسي ومطالبته للجيش بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة

لإنهاء الاحتلال التركي وهزيمة المحتل.. برلمان ومشايخ وجيش ليبيا يطالبون مصر ويمنحون جيشها حق التدخل.. الإمارات تحذر حكومة الوفاق وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

قبائل ليبيا: ندعو مصر لتطهير بلادنا من الجماعات الإرهابية

ترشيحاتنا

تعليق الزمالك عقب قرار الكاف بلعب مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.. فيديو

أردوغان جاب ورا .. أحمد موسى: السيسي أفشل مخطط تركيا الكبرى

أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

بعد 11 يومًا من المأساة .. الآلاف بكفر الشيخ ينتظرون جثمان نور كلش استعدادًا لدفنه

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد