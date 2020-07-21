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مرأة

بملابس البيت.. المطربة يارا تبرز رشاقتها في آخر ظهور لها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:07 ص
المطربة يارا
المطربة يارا
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آية التيجي
شاركت المطربة يارا متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، وقد ظهرت يارا بإطلالة كاجوال بسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت يارا على صورتها ببعض الكلمات، وقلت: حتى بعد انتهاء الحجر الصحّي.. بتبقى الجلسة في البيت هيّي الشيء المفضّل لإلي.. وإنتوا شو بتعملوا بعد الحجر وشو أوَّل مكان مكان رحتوه ؟".

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وأطلت يارا على جمهورها مرتدية تي شيرت باللون الأسود بتصميم الأوف شولدرز، وعليه بنطال استرتش باللون الأسود ، وهو ما أبرز من رشاقتها.

ورفعت يارا شعرها البني إلى الوراء بطريقة عشوائية، فيما تركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها، مما خطفت الأنظار وانهالت عليها تعليقات الجمهور المتابعين لها.

وأما من الناحية الجمالية فضلت يارا الظهور البسيط، فلم تتكلف في وضع مستحضرات التجميل المكلفة، حيث اكتفت بوضع اللون الروز  كأحمر شفاه.

واكملت المطربة يارا إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة؛ حيث اختارت قلادة باللون الذهبي حول عنقها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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