بملابس البيت.. المطربة يارا تبرز رشاقتها في آخر ظهور لها

وعلقت يارا على صورتها ببعض الكلمات، وقلت:

حتى بعد انتهاء الحجر الصحّي.. بتبقى الجلسة في البيت هيّي

الشيء

المفضّل لإلي..

وإنتوا شو بتعملوا بعد الحجر وشو أوَّل مكان مكان رحتوه ؟".