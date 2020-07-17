بالجينز المقطع.. المطربة يارا بإطلالة كاجول تبرز أنوثتها

وطلت يارا على جمهورها مرتدية تي شيرت باللون الأسود، وكتف مكشوف وحمالات غريبة من الأعلي، واختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق الغامق والمقطع.





فيما ارتدت حذاء بسيط باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





وتركت يارا شعرها البني الطويل منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي، مما خطفت الأنظار وانهالت عليها تعليقات الجمهور المتابعين لها.



