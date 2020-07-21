استعدادا لـ عيد الأضحى.. طرح كميات كبيرة من اللحوم في البحيرة

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري وقررت وقف اجازات مفتشى التموين والمخابز

وأكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة على القيام بحملات مشتركة بالتنسيق مع الصحة لمراقبة محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة بالمجازر الحكومية، ويوجد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة والمرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها.

وأشار إلى تكثيف الحملات التموينيه بالأسواق بالمرور على المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية للتأكد مدى مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار للمستهلكين.

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واضاف أنه يتم شن حملات تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة لسحب عينات من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها إلى معامل التحليل بالوزارة ومعامل الصحة و اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات .

وأكد على طرح وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية دون أي طفرات يفتعلها بعض التجار الجشعين وبما يؤدي إلى توفير جميع احتياجات جمهور المستهلكين بالمحافظة وبأسعار معتدلة، مشيرا إلى المرور على التجار التموينيين والمتابعة للتأكد من انتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها .