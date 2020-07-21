مجدي عبد الغني لـ ميدو: عرفت منين إني مبجبش حق اللعيبة

رد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر وعضو اتحاد الكرة السابق على اتهام أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق قائلا: "عرفت منين اني مبجبش حق اللعيبة " .

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد ": "هو ميدو عرف منين إني جبت حق اللاعيبة وانا في جمعية اللاعبين ولا مجتوش".

وأشار عبد الغني إلى أن ميدو لا يعرف شيئا عن إدارة اتحاد كرة القدم السابق و عن إدارتي للجمعية المحترفين قالا :" هو كان معانا أصلا " .

وكان ميدو هاجم اتحاد الكرة السابق بسبب الجمع منصبين وضرب مثالا بمجدي عبد الغني وتساءل قائلا : إزاي كابتن مجدي عبد الغني "مع كامل احترامي ليه" كان رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وبحكم منصبه لازم يجيب حق اللعيبة من الأندية وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الاتحاد وهدفه إنه يتجنب مُعاداة الأندية اللي هتنتخبه بعد كدة".