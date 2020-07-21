ميدو لـ مجدي عبد الغني: إزاي هتجيب حق اللاعبين من الأندية اللي هتنتخبك

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجمع بين منصبين كان كارثة داخل اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة .





وضرب ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، مثلا بمجدي عبد الغني الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية المحترفين وعضو مجلس إدارة باتحاد الكرة في نفس الوقت .

وأضاف ميدو قائلا" ازاي كابتن مجدي عبد الغني "مع كامل احترامي ليه" كان رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وبحكم منصبه لازم يجيب حق اللاعبين من الأندية وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الاتحاد وهدفه إنه يتجنب مُعاداة الأندية اللي هتنتخبه بعد كده! " .

وأوضح ميدو أن مجدي عبد الغني مجرد مثال من أمثلة كثيرة داخل اتحاد الكرة؛ مشيرا إلى أن اتحاد الكرة السابق كانت معظم قراراته كانت تحكمها لعبة الانتخابات .