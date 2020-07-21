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رياضة

ميدو: مجهود اللجنة الخماسية في فترة قصيرة «عرَّى» اتحاد الكرة السابق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:19 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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محمد سمير

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قدمت الكثير للكرة المصرية .


وأضاف ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، المذاع عبر فضائية " النهار"، أن مجهود اللجنة الخماسية خلال فترة زمنية محدودة هو سبب هجوم البعض عليها .

 

وأشار ميدو الي ان بعض الناس الذين أداروا اتحاد الكرة من قبل يهاجمون اللجنة الخماسية بعد تحقيق إنجازات لم يستطيعوا تحقيقها قائلا:" ده مكانش علي هوى الناس اللي كانت موجودة قبل كده لإن ده "عرّاهم" لانهم مقدروش يعملوا اللي اللجنة دي عملته في فترة زمنية كانت أقل بكثير" .

 

وأوضح ميدو ان الفترة الأخيرة لاتحاد الكرة السابق كان يوجد من 350 الي 400 شكوي داخل الاتحاد لم يتم النظر فيهم حتي لا يكون هناك عداوة بينهم و بين الأندية .

 

وكشف ميدو عن ان لعبة الانتخابات كانت تحكم معظم قرارات اتحاد السابق مشيرا الى ان هؤلاء الناس هم من يهاجمون اللجنة الخماسية الان داخل "الفيفا"

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