ميدو: مجهود اللجنة الخماسية في فترة قصيرة «عرَّى» اتحاد الكرة السابق

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قدمت الكثير للكرة المصرية .





وأضاف ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، المذاع عبر فضائية " النهار"، أن مجهود اللجنة الخماسية خلال فترة زمنية محدودة هو سبب هجوم البعض عليها .

وأشار ميدو الي ان بعض الناس الذين أداروا اتحاد الكرة من قبل يهاجمون اللجنة الخماسية بعد تحقيق إنجازات لم يستطيعوا تحقيقها قائلا:" ده مكانش علي هوى الناس اللي كانت موجودة قبل كده لإن ده "عرّاهم" لانهم مقدروش يعملوا اللي اللجنة دي عملته في فترة زمنية كانت أقل بكثير" .

وأوضح ميدو ان الفترة الأخيرة لاتحاد الكرة السابق كان يوجد من 350 الي 400 شكوي داخل الاتحاد لم يتم النظر فيهم حتي لا يكون هناك عداوة بينهم و بين الأندية .

وكشف ميدو عن ان لعبة الانتخابات كانت تحكم معظم قرارات اتحاد السابق مشيرا الى ان هؤلاء الناس هم من يهاجمون اللجنة الخماسية الان داخل "الفيفا"