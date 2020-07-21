سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

أكد اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظ الإسكندرية، أن الهبوط الأرضي والانهيار الذي حدث بالمحافظة ؛ كان بسبب و جود أعمال حفر من أجل البناء تمت بالقرب من الهبوط الأرضي وتسببت فيما حدث.





وأضاف جمعة- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى- أن الهبوط الأرضي قد حدث بالمنطقة المجاورة والقريبة من البحر، والتي تعاني من ضعف شديد.





ونوه إلى أن اللجنة الهندسية أكدت أن العقارات المحيطة بالهبوط، آمنة ولا يوجد بها أي مشكلات.



