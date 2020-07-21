سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

أكد اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظ الإسكندرية، أن الهبوط الأرضي والانهيار الذي حدث بالمحافظة ؛ كان بسبب وجود أعمال حفر من أجل البناء تمت بالقرب من الهبوط الأرضي وتسببت فيما حدث.
وأضاف جمعة- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى- أن الهبوط الأرضي قد حدث بالمنطقة المجاورة والقريبة من البحر، والتي تعاني من ضعف شديد.
ونوه إلى أن اللجنة الهندسية أكدت أن العقارات المحيطة بالهبوط، آمنة ولا يوجد بها أي مشكلات.
وأشار اللواء خالد جمعة إلى أن أعمال الحفر التي تمت في تلك المنطقة؛ تمت بشكل قانوني تحت إشراف الحي، ولكن لا بد من وضع احتمال أن تكون تلك الأعمال سببا في الانهيار الأرضي.