لا أعترف بتصنيف الـ كاف.. أحمد عبد الغني: الزمالك نادي القرن الحقيقي ..فيديو

قال أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق، إن نادي الزمالك هو الأحق بالحصول على لقب نادي القرن العشرين وليس الأهلى.
وأضاف أحمد عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه لايعترف بتصنيف الاتحاد الأفريقي والمعايير التى وضعها لاختيار نادي القرن، مؤكدا إنه قناعاته أن الزمالك هو الأكثر تحقيقا للألقاب والأجدر بالحصول على اللقب.
على جانب آخر، قال :" حسام حسن وعمرو زكى، هما الافضل فى تاريخ مصر، ومصطفي محمد يملك القدرة على أن يكون الأفضل فى المرحلة المقبلة، ولا يوجد حاليا مهاجم بارز".
وفاز احمد عبدالغني مع حرس الحدود بأول بطولة للنادي وهي كأس مصر لكرة القدم 2009–10 ،بالإضافة إلى أنه لعب لمنتخب مصر لكرة القدم.