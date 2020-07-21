لا أعترف بتصنيف الـ كاف.. أحمد عبد الغني: الزمالك نادي القرن الحقيقي ..فيديو

قال أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق، إن نادي الزمالك هو الأحق بالحصول على لقب نادي القرن العشرين وليس الأهلى.





وأضاف أحمد عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه لايعترف بتصنيف الاتحاد الأفريقي والمعايير التى وضعها لاختيار نادي القرن، مؤكدا إنه قناعاته أن الزمالك هو الأكثر تحقيقا للألقاب والأجدر بالحصول على اللقب.





على جانب آخر، قال :" حسام حسن وعمرو زكى، هما الافضل فى تاريخ مصر، ومصطفي محمد يملك القدرة على أن يكون الأفضل فى المرحلة المقبلة، ولا يوجد حاليا مهاجم بارز".



