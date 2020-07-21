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فن

آيتن عامر تنشر صورة لأفلام زمن الفن الجميل.. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة أيتن عامر جمهور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة تحتوي على بوستر لعدد من الأفلام المصرية القديمة الأبيض والأسود.

وظهرت بالصورة عدد من الأفلام مثل "إشاعة حب، شارع الحب،  عائلة زيزي، لصوص لكن ظرفاء، سي عمر، سر طاقية الاخفاء، سكر هانم" وعدد من الأفلام الأخرى".

وعلقت ايتن عامر على الصورة قائلة "اختاروا"، واختلفت آراء الجماهير بين الأفلام كل على حسب افضليته بالنسبة له.

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وشاركت أيتن عامر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية"  مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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