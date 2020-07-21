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مرأة

بأسهل وأسرع الخطوات.. طريقة عمل كيك نايتي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:58 ص
كيك نايتي
كيك نايتي
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أسماء عبد الحفيظ

يعد النايتي من أقدم أنواع الكيكات الجاهزة المحببة للكبار قبل الصغار، سواء لألوانها الجميلة خصوصًا مع مربى الفراولة والتوت، أو لرائحتها الطيبة.
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وتتكون كيكة النايتي من طبقتين، وتُحشى عادة بالمربى، وفيما يلي تقدم الشيف أميرة شنب طريقة التحضير بدون مواد حافظة وهشّة وبمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت:


المكونات:
كوب وربع من الدقيق
كوب ونصف سكر ناعم مطحون
5 بيضات
ربع كوب من الزيت
2 ملعقة سمن
ملعقة بيكينج باودر
رشة فانيليا
كوب زبادي
5 ملاعق لبن بودرة


طريقة التحضير:
-يضرب البيض مع الزيت والسمن حتى الحصول على قوام متجانس.
-يضاف الزبادي واللبن البودرة ثم يضرب مرة أخرى.
-يضاف السكر والدقيق والفانيليا والبيكينج باودر مع الخليط السابق ويضرب ثانية.
-في صينية مدهونة بالسمن، يصب الخليط ويدخل فرن ساخن جدًا على حرارة 180.
-تتابع بعد مرور ربع ساعة، كيك النايتي لا يأخذ وقت طويل في التسوية.
-تترك لتبرد وتقسم إلى جزئين ويتم حشوها بالمربي أو الشيكولاتة حسب الرغبة​.​

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