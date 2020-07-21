بأسهل وأسرع الخطوات.. طريقة عمل كيك نايتي

يعد النايتي من أقدم أنواع الكيكات الجاهزة المحببة للكبار قبل الصغار، سواء لألوانها الجميلة خصوصًا مع مربى الفراولة والتوت، أو لرائحتها الطيبة.

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وتتكون كيكة النايتي من طبقتين، وتُحشى عادة بالمربى، وفيما يلي تقدم الشيف أميرة شنب طريقة التحضير بدون مواد حافظة وهشّة وبمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت:





المكونات:

كوب وربع من الدقيق

كوب ونصف سكر ناعم مطحون

5 بيضات

ربع كوب من الزيت

2 ملعقة سمن

ملعقة بيكينج باودر

رشة فانيليا

كوب زبادي

5 ملاعق لبن بودرة





طريقة التحضير:

-يضرب البيض مع الزيت والسمن حتى الحصول على قوام متجانس.

-يضاف الزبادي واللبن البودرة ثم يضرب مرة أخرى.

-يضاف السكر والدقيق والفانيليا والبيكينج باودر مع الخليط السابق ويضرب ثانية.

-في صينية مدهونة بالسمن، يصب الخليط ويدخل فرن ساخن جدًا على حرارة 180.

-تتابع بعد مرور ربع ساعة، كيك النايتي لا يأخذ وقت طويل في التسوية.

-تترك لتبرد وتقسم إلى جزئين ويتم حشوها بالمربي أو الشيكولاتة حسب الرغبة​.​