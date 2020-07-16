كب كيك الشيكولاته بمذاق لا يقاوم

الكب كيك من الحلويات السريعة التى يعشقها الكبار والصغار يمكنك فى دقائق معدودة تحضيرها بطعم ومذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحى.
المقادير لتحضير الكب كيك..
كوب زيت نباتى
2 بيض
2 كوب دقيق
قطع شوكولاته سوداء
نصف كوب بودره الشوكولاته
ملعقه ملح صغيره
كوب حليب
طريقة التحضير للكب كيك
فى المضرب الكهربائى يتم خفق البيض والزيت والحليب ويتم إضافة الدقيق والملح و الاستمرار بالخلط.
بعد دقائق يمكنك اضافه الشوكولاته الداكنة مع الاستمرار بالخلط
يتم وضع المكونات فى قالب ثم يتم وضعها فى الفرن لمده من 10 الى 15 دقيقه.