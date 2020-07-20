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مرأة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير التشيز كيك

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:01 ص
التشيز كيك
التشيز كيك
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لمياء الياسين
تعد التشيز كيك من الحلويات السريعه التى يقبل الكبار والصغار على تناولها يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعه على طريقة الشيف إلهام فتحي.


المقادير لتحضيرالتشيز كيك :
    5مكعبات جبنة كريمية
    3 بيضات
   نصف كوب شيكولاته بيضاء

طريقة التحضير الكيك:
    فى وعاء قومي بتسيح الشيكولاته و أضيفي الجبنة الكريمة وإستمري في التقليب ثم أضيفي صفار البيض
    فى وعاء أخر قومى بضرب البياض جيدا ثم أضيفيه إلى الخليط السابق وأخيرا ضعي الخليط في قالب.
    أدخليه الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه وإتركيه ليبرد وزينيه بالشيكولاته والتوت
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