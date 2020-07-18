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طريقة عمل سلطة فاكهة بالتشيز كيك

السبت 18/يوليه/2020 - 07:36 م
طريقة عمل سلطة فاكهة
طريقة عمل سلطة فاكهة بالتشيز كيك
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اسماء محمد
تعد الفاكهة من اكثر المواد الطبيعية التى نحتاج لتناولها؛ لرفع كفاءة الجهاز المناعي، والحماية من عدد كبير من الامراض، كما انها تعوض الجسم عن كم السوائل المفقودة خلال فصل الصيف.
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نقدم لكم طريقة عمل سلطة فاكهة بالتشيز كيك​ بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير سلطة فاكهة بالتشيز كيك​:

فانيليا 
لبن محلى مكثف 
قشطة 
بسكويت مجروش 
كريمة مخفوقة 
جبنة كريمية 
سكر  حسب الرغبة
فراولة موز
خوخ 
برتقال
عنب 
مارشميلو  ملون صغير

طريقة عمل سلطة فاكهة بالتشيز كيك​

* قلبي الفانيليا مع اللبن المكثف المحلى والقشطة والجبنة الكريمية ثم ضعى الكريم شانتي ويقلب كل الخليط

اضيفي قطع الفواكه وقلبي كل الخليط اغرفي وزينيها بالمارشميلو والبسكويت المطحون .
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