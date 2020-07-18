تعد الفاكهة من اكثر المواد الطبيعية التى نحتاج لتناولها؛ لرفع كفاءة الجهاز المناعي، والحماية من عدد كبير من الامراض، كما انها تعوض الجسم عن كم السوائل المفقودة خلال فصل الصيف.
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نقدم لكم طريقة عمل سلطة فاكهة بالتشيز كيك بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سلطة فاكهة بالتشيز كيك:
فانيليا
لبن محلى مكثف
قشطة
بسكويت مجروش
كريمة مخفوقة
جبنة كريمية
سكر حسب الرغبة
فراولة موز
خوخ
برتقال
عنب
مارشميلو ملون صغير
طريقة عمل سلطة فاكهة بالتشيز كيك
* قلبي الفانيليا مع اللبن المكثف المحلى والقشطة والجبنة الكريمية ثم ضعى الكريم شانتي ويقلب كل الخليط
اضيفي قطع الفواكه وقلبي كل الخليط اغرفي وزينيها بالمارشميلو والبسكويت المطحون .