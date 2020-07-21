لمنع تزاحم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كردون أمني بمحيط لجان العياط

بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، في التوافد على لجان العياط بمدارس صلاح سالم، والسلام والعياط الابتدائية المشتركة، لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات،بعد أن فرضت قوات الأمن كردون أمني حولها.









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كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة علم النفس.. غدا الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون أدوات التعقيم استعدادا لاستقبال الطلاب في آخر أيام الامتحانات

وبدأت قوات الأمن في التنبيه على الطلاب بعدم الدخول بالهواتف المحمولة، والسماعات وأي ممنوعات، وتفتيشهم قبل دخول اللجان، لرصد المخالفات وسحبها، وتوزيع الكمامات ووسائل الوقاية وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب إليها، وشهدت اللجان تواجد أمنى مكثف من رجال وزارة الداخلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحان، وفرض كردون أمني حول كل مدرسة.





وحرصت قوات الأمن على فرض كردون أمنى حول المدرسة لمنع التزاحم ومنه تجمع الأهالي، وحظرت تواجد السيارات بمحيط اللجان، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور أمامها، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا يوم 21 يونيو 2020 .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد