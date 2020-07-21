AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمنع تزاحم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كردون أمني بمحيط لجان العياط

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:55 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
Advertisements
ثابت البطل
بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، في التوافد على لجان العياط بمدارس صلاح سالم، والسلام والعياط الابتدائية المشتركة، لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات،بعد أن فرضت قوات الأمن كردون أمني حولها. 


اقرأ أيضا:


وبدأت قوات الأمن في التنبيه على الطلاب بعدم الدخول بالهواتف المحمولة، والسماعات وأي ممنوعات، وتفتيشهم قبل دخول اللجان، لرصد المخالفات وسحبها، وتوزيع الكمامات ووسائل الوقاية وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب إليها، وشهدت اللجان تواجد أمنى مكثف من رجال وزارة الداخلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحان، وفرض كردون أمني حول كل مدرسة. 

وحرصت قوات الأمن على فرض كردون أمنى حول المدرسة لمنع التزاحم ومنه تجمع الأهالي، وحظرت تواجد السيارات بمحيط اللجان، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور أمامها، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا يوم 21 يونيو 2020 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد
لمنع تزاحم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كردون أمني بمحيط لجان العياط
لمنع تزاحم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كردون أمني بمحيط لجان العياط
لمنع تزاحم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كردون أمني بمحيط لجان العياط
لمنع تزاحم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كردون أمني بمحيط لجان العياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب الثانوية العامة يختتمون امتحاناتهم بالجبر والهندسة الفراغية .. اليوم

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لآداء آخر امتحان

فى آخر يوم.. توافد طلاب علمي رياضة علي لجان امتحان الجبر بمدرسة جمال عبد الناصر

استعدادًا للمادة الأخيرة … توافد طلاب الثانوية العامة على لجان العياط

تفتيش وتعقيم وكشف حراري .. بالصور نرصد أجواء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في اللجان

فى آخر يوم .. طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يراجعون الجبر والهندسة الفراغية أمام اللجان

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 21-7-2020

بكلمات مؤثرة.. شاعر سعودي يدعم الجيش المصري بعد قرار البرلمان

موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

في ذكرى رحيله.. أحمد محرز صنع اسمه بـ5 أفلام وكون ثنائيا مع يوسف شاهين

مش أي حد كان ينفع يبقى مذيع.. الإعلامي أحمد مختار يروي كواليس عمله بالتليفزيون المصري

سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من تجهيز وحدة متخصصة لاستقبال حالات كورونا من الأطفال بالمجان

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

بعد إطلالة الشورت.. سوسن بدر مطلوبة على جوجل

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة علم النفس.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

بفستان أبيض.. شام الذهبي تحتفل بخطوبتها

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور