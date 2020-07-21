AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ترجمت حفلة كان فيها عمرو دياب.. إبراهيم الكرداني يروي تفاصيل التحاقه بـ ماسبيرو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:14 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم الكرداني
Advertisements
نورهان رأفت
قال الإعلامي إبراهيم الكرداني، إن مثله الأعلى من الإعلاميين كان الإعلامي طارق حبيب، الذي وصفه بالهدوء والأخلاقيات العالية. 

وأضاف الإعلامي إبراهيم الكرداني، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على التلفزيون المصري ، أنه مدين للإعلامي طارق شرارة، وهو أول من وافق على ظهوره في التلفزيون. 

وأشار " الكرداني " إلى أن ماسبيرو كان له الفضل في تعليم الإعلاميين مونتاج النشرات، وعلى الرغم من صعوبة الأمر، إلا أنه أكسب الأعلاميين الكثير من المهارات.

وأوضح "الكرداني" أن الإعلامية سهير الإتربي طالبته بترجمة احتفالية كان على رأسها الفنان عمرو دياب ، وفنانين كبار ، منهم عمار الشريعي ويسرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل مُنع محمد حسنين هيكل من دخول ماسبيرو في عهد مبارك؟.. أسامة الشيخ يجيب

نقابة الإعلاميين تشكل لجنة لإدارة أزمة كورونا.. وتوفر أدوات التطهير بدعم يصل لـ 50%

علي عجوة: لدينا جيل ذهبي من الإعلاميين والإعلاميات خريجو جامعة القاهرة "فيديو"

حمدي الكنيسي يروي تفاصيل التحاقه بـ البرنامج العام.. وأول مرة يقدم هنا القاهرة

إعلام ذو قيمة..الإعلامي عيد حواش يروي تفاصيل تقديمه للفقرة الزراعية بـ ماسبيرو

ترشيحاتنا

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

أبو شقة يكشف موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور

بابا المحبة.. الكنيسة تنفي إصابة البابا تواضروس بـ كورونا

بعد موافقة مصر على نصرة ليبيا.. مثلث الشر العطية وعكار وباشاغة يجتمعون في أنقرة

قواعد القبول بتنسيق 2020 واختبارات القدرات.. تعرف على أهم ما سيتناوله اجتماع الأعلى للجامعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخفيض سعرها.. مواصفات بروتون ساجا 2020 proton saga.. صور

فيروس كورونا يتسبب في إيداع زوجين بالإقامة الجبرية في منزلهما.. اعرف القصة

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور