ترجمت حفلة كان فيها عمرو دياب.. إبراهيم الكرداني يروي تفاصيل التحاقه بـ ماسبيرو

قال الإعلامي إبراهيم الكرداني، إن مثله الأعلى من الإعلاميين كان الإعلامي طارق حبيب، الذي وصفه بالهدوء والأخلاقيات العالية.





وأضاف الإعلامي إبراهيم الكرداني، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على التلفزيون المصري ، أنه مدين للإعلامي طارق شرارة، وهو أول من وافق على ظهوره في التلفزيون.





وأشار " الكرداني " إلى أن ماسبيرو كان له الفضل في تعليم الإعلاميين مونتاج النشرات، وعلى الرغم من صعوبة الأمر، إلا أنه أكسب الأعلاميين الكثير من المهارات.



