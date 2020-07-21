رياح محملة بالأتربة في الصعيد..الأرصاد: غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، بينما يبقى شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أما الطقس على محافظات الصعيد يبقي بين الحار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



