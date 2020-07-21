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سقوط أمطار في 4 مناطق.. الأرصاد: استمرار حالة استقرار الطقس حتى السبت المقبل.. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:06 م
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة، حيث أن درجات الحرارة تتراواح ما بين 34 و35 درجة وهذا يكون حول المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام. 

وأضاف "شاهين"، خلال حواره ببرنامج، "الآن"، المذاع على فضائية، "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع نسب الرطوبة هذه الفترة شئ طبيعى ـ لافتا إلى أن الرطوبة هي السبب الرئيسي في الشعور بحرارة الطقس خلال الفترة الحالية. 

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدى إلى تكون الشبورة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية أو الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وتابع أن حالة الطقس المستقرة تستمر معنا حتى يوم السبت المقبل، منوها إلى أنه بداية من يوم الأحد المقبل سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار على أقصى جنوب البلاد.

وأكد أن أسوان والأقصر وحلايب وشلاتنين قد تشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة ولكنها غير مؤثرة على النشاط اليومى، منوها إلى أن باقى المدن تشهد استقرارا طبيعيا فى معدلات درجات الحرارة.
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