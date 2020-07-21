بسبب منخفض الهند.. الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة "فيديو"

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس مستقرة، حيث أن درجات الحرارة تتراواح ما بين 34 و35 درجة وهذا يكون حول المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام.





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن الاستقرار في حالة الجو مستمرة حتى يوم السبت القادم، مشيرة إلى ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو مما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.





وتابعت أن ارتفاع درجات الحرارة يأتى نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، حيث إن منخفض الهند الموسمي تشهده مصر سنويًا في الفترة من بداية شهر يونيو وحتى بداية شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هي السبب الرئيسي في الشعور بحرارة الطقس خلال الفترة الحالية.









وذكرت أن كتلة الهوائية الصادرة من منخفض الهند الموسمى تكون محملة ببخار الماء نتيجة مروره على مسطح كبير من البحر الأحمر ثم يتحمل درجات كبيرة من الرطوبة تؤدى لارتفاع درجات الحرارة.



