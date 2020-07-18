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موجة حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف انتهاء موجة منخفض الهند الموسمي.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 10:48 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر سنويا  بمنخفض الهند الموسمى خلال فصل الصيف.

وأوضحت إيمان شاكر خلال مداخلة على هاتفية مع الإعلامية مها بهنسى ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية TEN، أن منخفض الهند الموسمى يجلب كتلة هوائية تسبب ارتفاع بدرجات الحرارة. 

ولفتت إيمان شاكر، إلى أن منخفض الهند الموسمى تشهده مصر سنويأ فى الفترة من بداية شهر يونيو وحتى بداية شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هى السبب الرئيسى فى الشعور بحرارة الطقس خلال الفترة الحالية. 

وأشارت "شاكر" إلى أن الكتلة الهوائية الصادرة من منخفض الهند الموسمى تكون محملة ببخار الماء نتيجة مروره على مسطح كبير من البحر الأحمر ثم يتخمل درجات كبيرة من الرطوبة تؤدى لارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت إيمان  شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة تعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
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