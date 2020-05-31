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الأرصاد الجوية: سكان المحافظات الكبرى لديهم إحساس مختلف بأجواء كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 10:27 ص
الدكتور محمود شاهين،
الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن تفشي فيروس كورونا في العالم وما نتج عنه من حالة عزل منزلي للعالم كله تقريبًا لم يؤثر في المناخ بشكل كبير لأن هذا التغيير يتطلب فترة طويلة جدًا.




وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أن ما نشهده من درجات الحرارة في تلك الفترة ما هي إلا أجواء ربيعية تتميز بالاضطراب في درجات الحرارة، قائلا: "الطبيعة لسه متنفستش".


وأوضح أن المحافظات الكبرى والمركزية لديها إحساس مختلف بالأجواء العامة للبلاد والطقس، وهذا لما تم فرضه من حظر والتزام المواطنين المنازل في ظل تفشي فيروس كورونا.


وأكد أنه رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أيام العيد، ولكنها حول المعدل الطبيعي لمناخ مصر في تلك الفترة من العام.


وأشار إلى أن النصف الثاني من الربيع من نهاية شهر مايو إلى منتصف شهر يونيو يشهد تسجيل أعلى درجة حرارة خلال العام، وهذا ما حدث خلال آخر أيام شهر رمضان، وسجلت درجة الحرارة فيه 44 درجة.
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