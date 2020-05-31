من الاثنين للأربعاء .. الأرصاد تحذر من موجة حارة ومنخفض جوي يضربان البلاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات ب هيئة الارصاد الجوية ، إنه وفقًا لتوزيعات الضغط الجوي وخرائط الأرصاد الجوية التي تشير إلى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوي يضرب البلاد من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء.









وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أن هذا المنخفض سيعمل على رفع درجة الحرارة تدريجيًا، مضيفا: "مش هتوصل زي الموجة اللي كانت في آخر أسبوع في رمضان".





وذكر أنه سيكون الارتفاع في درجات الحرارة مختلفا عن درجات الحرارة التي شهدناها خلال أيام عيد الفطر، الذي كان يتميز بأجوائه الربيعية وبعض من البرودة أثناء ساعات الليل.



