درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31-5-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31- - 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.









ويتوقع خبراء هيئة أن يسود البلاد الأرصاد الجوية طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد، على محافظات ومدن مصر:









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القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30





الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25





مطروح الصغرى 17 والعظمى 23





شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 27

طنطا الصغرى 19 والعظمى 28

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27

بلطيم الصغرى 19 والعظمى 26

السلوم الصغرى 16 والعظمى 24

سيوة الصغرى 17 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

دمياط الصغرى 19 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29