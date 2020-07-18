الأرصاد: استمرار الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المستقر على محافظات الجمهورية على مدار الأسبوع الجاري وحتى نهايته يوم الجمعة القادمة، حيث يظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما يبقى ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد.





وقال محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، اليوم السبت، إن هناك استمرارا في ارتفاع معدلات الرطوبة في الأجواء، حيث تصل إلى نسبة 85% وهي نسبة تعد مرتفعة، ولكنها في المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام ومن سمات فصل الصيف أيضا، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



