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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت 18/يوليه/2020 - 11:10 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المستقر على محافظات الجمهورية على مدار الأسبوع الجاري وحتى نهايته يوم الجمعة القادمة، حيث يظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما يبقى ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد.

وقال محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، اليوم السبت، إن هناك استمرارا في ارتفاع معدلات الرطوبة في الأجواء، حيث تصل إلى نسبة 85% وهي نسبة تعد مرتفعة، ولكنها في المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام ومن سمات فصل الصيف أيضا، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، خلال هذه الآونه من العام هي وفقا للمعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي موجات حارة جديدة على البلاد خلال هذا الأسبوع، حيث تصل العظمى على القاهرة إلى 35 درجة فيما تسجل على الصعيد نحو 43 درجة، أما على السواحل الشمالية تسجل 30 درجة.
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