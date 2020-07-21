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أخبار العالم

كورونا يفتك بـ إسرائيل.. وزير الخارجية يطالب بتدخل الجيش

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:01 م
وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي
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سمر صالح
طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، بضرورة نقل مسؤولية التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 لوزارة الجيش الإسرائيلي وفق ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
 
وقال أشكنازي لـ "يديعوت"، إنه لا فرق بين الصواريخ والفيروس هناك منظومة واحدة فقط تعرف كيف تتحدث مع الجمهور.
 
وأشار إلى أن نقل الصلاحيات للجيش تأخر بسبب "الأنا والحسابات الشخصية ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح مؤسسة الجيش موطئ قدم في هذه الأزمة"، لكنه قال "هناك تقدم، أقدر أنه سيتم البت فيه هذا الأسبوع".
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