AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأعلى للجامعات يعلن بدء اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:59 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني

وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات.

اقرأ أيضا: 

الأعلى للجامعات يبحث قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020.. اليوم

الأعلى للجامعات يجتمع غدا لتحديد قواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى صباح اليوم الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وفي بداية الاجتماع ثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019 /2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل كل العقبات، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كل الإمكانات للطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات يجتمع غدا لتحديد قواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020

الأعلى للجامعات يبحث قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020 .. اليوم

قواعد القبول بتنسيق 2020 واختبارات القدرات.. تعرف على أهم ما سيتناوله اجتماع الأعلى للجامعات

لطلاب تنسيق 2020 .. بدء إجراء اختبارات القدرات لـ6 كليات بعد عيد الأضحى

انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات لوضع قواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020

ترشيحاتنا

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. عبد الغفار يستعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور

سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

بمشاركة السيسي .. اليوم قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة

حالته لا تصدق.. غوث تعثر على مواطن سعودي في الصحراء بعد أيام من البحث

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة علم النفس.. غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خناقة البوركيني.. سهير فرج توضح الملابس المناسبة لنزول حمام السباحة

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

بعد تخفيض سعرها.. مواصفات بروتون ساجا 2020 proton saga.. صور