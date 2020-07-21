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برلمان

لمواجهة كورونا.. تضامن النواب: لا خلاف على دعم أفراد الجيش الأبيض في مهامهم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:35 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
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القسم السياسي
أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي،تقديرها لكافة أفراد الجيش الأبيض، ودعمها له في أداء مهمته الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ولا خلاف علي دعم هذه الفئة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبد الحميد كمال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.

ورأت لجنة التضامن، أن هناك مظلة قانونية قائمة بالفعل تحقق أهداف التعديلات المقترحة بمشروعات القوانين المُقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبد الحميد كمال، باقتراح بمعاملة من استشهدوا من القائمين علي مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية  معاملة شهداء لعمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة فى المزايا والحقوق التى كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018، لكن سيتم استطلع رأي الحكومة عما إذا كان هناك ثمة شك أو تفسير أخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسره، إنه سيتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها الصحة والعدل والمالية لبحث إذا كنا بحاجة إلي غطاء تشريعي لتحقيق الغرض من القانون.
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