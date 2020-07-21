ارتفاع جماعى للمؤشرات .. البورصة تربح 5 مليارات جنيه فى ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة.





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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 12245 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة.