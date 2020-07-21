تعرف على الخدمات البنكية التي توفرها نقابة الصحفيين لأعضائها

حصلت نقابة الصحفيين على خدمات بنكية جديدة، يستفيد منها جميع الأعضاء ، من توفير قروض ببنوك مختلفة بضمان بدل التدريب والتكنولوجيا بالإضافة إلى إصدار فيزا المشتريات .

كما حصلت النقابة على موافقة بنك المصرف المتحد لتوفير ماكينة الصراف الآلي بمبنى النقابة وتوفير فرص تدريب للبناء الصحفيين .

وقال الكاتب الصحفى محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين انه حصل على عدة خدمات بنكية للأعضاء، مشيرا إلى أنه حصل مؤخرا على موافقة بنك المصرف المتحد على توفير عدد 64 فرصة تدريب لأبناء الزملاء الصحفيين من طلبة كليات التجارة والحقوق خلال فترة الصيف 2020 على أن يتم تقديم الطلبات لدي نادر سعيد بالدور الأول بنقابة الصحفيين.





وأضاف خراجة ل "صدى البلد" أنه يسعى لتوفير أفضل الخدمات للأعضاء النقابة ، مشيرا إلى أن بنك المصرف المتحد وافق على تركيب ماكينة صراف آلي داخل مبنى النقابة بجوار ماكينة البنك الاهلي يأتي هذا خدمة الصحفيين والبعد عن تزاحم الفروع.





وأشار خراجة إلى أنه حصل على ميزة أخرى للأعضاء من بنك المصرف المتحد ، مشيرا الى موافقة أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد على استخراج بطاقات ائتمان للزملاء الصحفيين بضمان بدل التكنولوجيا ويبلغ الحد الأدنى عشرة آلاف جنيه إلي عشرين ألف جنيه وهي بطاقات مشتريات.

من جانب آخر قال خراجة الى أن البنك الأهلى قام أمس بتركيب ماكينة الصراف الآلي الجديدة بالدور الأرضى بالنقابة، مضيفا أنه تواصل مع البنك الأهلى، وتم الانتهاء من استبدال الماكينة القديمة التى تم تركيبها عام ٢٠٠٢ بأخرى جديدة حديثة.

وأوضح وكيل النقابة، أنه يتوافر بالماكينة إمكانيات السداد للخدمات الحكومية الالكترونية من "فواتير المياه ، الكهرباء، التليفونات، وشبكات المحمول والإنترنت وجميع المدفوعات الأخرى ".

كما أشار إلى أن قروض بنك ناصر الاجتماعى و التى تمنح بضمان البدل مازالت متاحة لمن يريد الحصول عليها من الزملاء بالصحف الخاصة والقومية .

