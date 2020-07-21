تعرف على الخدمات البنكية التي توفرها نقابة الصحفيين لأعضائها

حصلت نقابة الصحفيين على خدمات بنكية جديدة، يستفيد منها جميع الأعضاء ، من توفير قروض ببنوك مختلفة بضمان بدل التدريب والتكنولوجيا بالإضافة إلى إصدار فيزا المشتريات .
كما حصلت النقابة على موافقة بنك المصرف المتحد لتوفير ماكينة الصراف الآلي بمبنى النقابة وتوفير فرص تدريب للبناء الصحفيين .
من جانب آخر قال خراجة الى أن البنك الأهلى قام أمس بتركيب ماكينة الصراف الآلي الجديدة بالدور الأرضى بالنقابة، مضيفا أنه تواصل مع البنك الأهلى، وتم الانتهاء من استبدال الماكينة القديمة التى تم تركيبها عام ٢٠٠٢ بأخرى جديدة حديثة.
وأوضح وكيل النقابة، أنه يتوافر بالماكينة إمكانيات السداد للخدمات الحكومية الالكترونية من "فواتير المياه ، الكهرباء، التليفونات، وشبكات المحمول والإنترنت وجميع المدفوعات الأخرى ".
كما أشار إلى أن قروض بنك ناصر الاجتماعى و التى تمنح بضمان البدل مازالت متاحة لمن يريد الحصول عليها من الزملاء بالصحف الخاصة والقومية .