كامل الأوصاف.. مدرب الأهلي السابق يتغزل في صفقة طاهر محمد طاهر

أشاد محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق، بتعاقد النادي مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.







وأكد محمد يوسف، فى تصريحات إذاعية، أهمية توقيت التعاقد مع طاهر محمد طاهر، مشيدًا بقدرات اللاعب المميزة وسرعته وقوته الجسدية، وإجادته لصناعة الأهداف التى يحتاج إليها الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "طاهر محمد طاهر يتميز بالسرعة عن الثلاثى رمضان صبحي، وحسين الشحات، وجونيور أجاى خاصةً أن الأهلى يفتقد السرعة فى أجنحته باستثاء الأنجولى جيرالدو، ولكنه لا يشارك بصفة دائمة مع الفريق".





وقال مدرب الأهلى السابق، إن المنظومة الهجومية للفريق الأحمر افتقدت السرعة بعد رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق إلى الدورى السعودى.





وكان الأهلى أعلن ضم طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة 5 سنوات مقبلة.



