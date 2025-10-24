الزراعة: نعمل على تشجيع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقمح

أكد الدكتور خالد خاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن مبادرة ازرع تعتبر من أهم المبادرات خلال الموسم الحالي، وذلك بعد نجاحها خلال ثلاثة مواسم سابقة، وأن هذه المبادرة تهدف إلى خدمة المزارع وتقديم دعم فني لزيادة إنتاجية القمح وتشجيع الفلاحين على زراعة القمح، ويتم نشر الأصناف الجديدة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هذا العام مستهدف زراعة 250 ألف فدان، على مستوى 16 محافظة، وأنه يتم دعم التقاوي بنصف الثمن، وأن وزارة الزراعة توفر 60 باحثا لتقديم الدعم من الزراعة حتى الحصاد.

ولفت إلى أن هناك مبادرات كثيرة تتم، وحملات قومية، لكن مبادرة ازرع منتشرة، وهناك أكثر من جهة تدعمها، لأن زراعة القمح من الأشياء المهمة التي توفر احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن استهلاك المصريين من القمح يصل إلى 20 مليون طن في العام، وأن انتاح العام الماضي وصل إلى 10 ملايين طن، وأن هذا الرقم يعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة، وهناك 18 صنفا من القمح تتم زراعتها.

