مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
الزراعة: نعمل على تشجيع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقمح

البهى عمرو

أكد الدكتور خالد خاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن مبادرة ازرع تعتبر من أهم المبادرات خلال الموسم الحالي، وذلك بعد نجاحها خلال ثلاثة مواسم سابقة، وأن هذه المبادرة تهدف إلى خدمة المزارع وتقديم دعم فني لزيادة إنتاجية القمح وتشجيع الفلاحين على زراعة القمح، ويتم نشر الأصناف الجديدة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هذا العام مستهدف زراعة 250 ألف فدان، على مستوى 16 محافظة، وأنه يتم دعم التقاوي بنصف الثمن، وأن وزارة الزراعة توفر 60 باحثا لتقديم الدعم من الزراعة حتى الحصاد.

ولفت إلى أن هناك مبادرات كثيرة تتم، وحملات قومية، لكن مبادرة ازرع منتشرة، وهناك أكثر من جهة تدعمها، لأن زراعة القمح من الأشياء المهمة التي توفر احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن استهلاك المصريين من القمح يصل إلى 20 مليون طن في العام، وأن انتاح العام الماضي وصل إلى 10 ملايين طن، وأن هذا الرقم يعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة، وهناك 18 صنفا من القمح تتم زراعتها. 
 

الزراعة وزارة الزراعة القمح

