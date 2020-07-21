AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد حسين مدربا لحراس مرمى الترسانة بعد اعتذار عصام محمود

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:28 م
فريق الترسانة
فريق الترسانة
Advertisements
عبدالله هشام
قرر مجلس ادارة نادي الترسانة تعيين محمد حسين في منصب مدرب حراس المرمي بعد اعتذار عصام محمود عن استكمال المهمة خلال الفترة المقبلة لظروف شخصية.

وكان عصام محمود أبلغ مجلس ادارة نادي الترسانة وشاكر عبدالفتاح المدير الفني بإعتذاره عن استكمال المهمة الفترة المقبلة وتم قبول الاعتذار وتعيين محمد حسين علي الفور.

ويعود فريق الترسانة للتدريبات الفترة المقبلة بما وضع شاكر عبد الفتاح المدير الفني خطه استعداد لإستئناف المسابقة بعد قرار اتحاد الكرة بعودة دورى القسم الثاني يوم ٢٠ سبتمبر المقبل.

ويعاني فريق الترسانة في جدول ترتيب مجموعة القاهرة حيث يحتل المركز الحادي عشر "قبل الاخير " برصيد ١٥ نقطة ومهدد بالهبوط لدورى القسم الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة عضو مجلس إدارة نادي الترسانة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

جه يكحلها عماها.. نجم الزمالك السابق يستفز جمهور الأهلي من جديد

إثيوبيا.. أسبوع من الكذب المفضوح حول ملء سد النهضة.. من الإنكار إلى الاعتراف

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقة قوية.. سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في مصر.. برشلونة يستقر على تشافي لخلافة كيكي.. وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني

الصحة: مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل صفر حالات كورونا خلال يوم

موقف إنساني من حاكم دبي .. شاهد

تريند الفن.. نجمات عالميات يرتدين البوركيني.. عمر سوسن بدر بعد ارتدائها الشورت

AdvertisementS

الأهلي يفقد السيطرة على الموقف.. رمضان صبحي يرحل قبل نهائي أبطال أفريقيا

إصابة عمرو جمال مهاجم الأهلي بفيروس كورونا

كرة يد.. الأهلي يحسم صفقة قوية واللاعب يصل القاهرة غدا للتوقيع

جه يكحلها عماها.. نجم الزمالك السابق يستفز جمهور الأهلي من جديد

حقيقة انتماء أسطورة النادي الأهلي محمد بركات للزمالك ودفاعه عن الملكي

دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

بعد التشكيل الجديد للمدربين ..الخطيب يجتمع بإدارة النشاط الرياضي في الأهلي

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقة قوية.. سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في مصر.. برشلونة يستقر على تشافي لخلافة كيكي.. وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني

مقابل 50 مليون جنيه.. تقارير تكشف عن اتفاق الأهلي مع وليد أزارو على تمديد عقده لـ 3 مواسم

صحيفة مغربية تكشف سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال أفريقيا في مصر

4 عوامل ترجح كفة النادي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

رامي ربيعة سلسلة من الإصابات لا تنتهي.. أرضية التتش السبب أم تقصير طبي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحركة بركة.. هاني الناظر ينصح بهذه العادة لفوائدها الصحية

بعد أغنية حمو بيكا.. طريقة عمل الباتون ساليه بـ 3 وصفات مختلفة

بالنظرات والقبلات .. شاهد 10 صور رومانسية بين ماجد المصري وزوجته