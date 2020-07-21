محمد حسين مدربا لحراس مرمى الترسانة بعد اعتذار عصام محمود

قرر مجلس ادارة نادي الترسانة تعيين محمد حسين في منصب مدرب حراس المرمي بعد اعتذار عصام محمود عن استكمال المهمة خلال الفترة المقبلة لظروف شخصية.





وكان عصام محمود أبلغ مجلس ادارة نادي الترسانة وشاكر عبدالفتاح المدير الفني بإعتذاره عن استكمال المهمة الفترة المقبلة وتم قبول الاعتذار وتعيين محمد حسين علي الفور.





ويعود فريق الترسانة للتدريبات الفترة المقبلة بما وضع شاكر عبد الفتاح المدير الفني خطه استعداد لإستئناف المسابقة بعد قرار اتحاد الكرة بعودة دورى القسم الثاني يوم ٢٠ سبتمبر المقبل.



