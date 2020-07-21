"الديهي" للمصريين: لن نسلم من أهل الشر ومحاولات خفض الروح المعنوية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار مجلس النواب المصري بالموافقة على إرسال قوات خارج البلاد في مهام قتالية لقي تأييد من جميع أفراد الشعب المصري، باستثناء الخونة المرتزقة الموجودين خارج البلاد.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أمس كان يوم مصري وطني بامتياز، وكانت الروح المصرية للمواطن المصري في عنان السماء.





وتابع قائلا للمصريين: "أننا لن نسلم من أفعال الخونة المرتزقة ولا أقوالهم ولا شائعاتهم، وسوف يحاول أهل الشر في قطر وتركيا وبريطانيا تحويل الخير لشر والحق لباطل".





واستطرد "الديهي"، هل نحن منتبهون لما يُحاك لنا، من محاولات لشق الصف وخفض الروح المعنوية للمواطن المصري والتشكيك في كل خطوة وحركة للقيادة والدولة المصرية.