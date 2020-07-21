AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"الديهي" للمصريين: لن نسلم من أهل الشر ومحاولات خفض الروح المعنوية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:10 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار مجلس النواب المصري بالموافقة على إرسال قوات خارج البلاد في مهام قتالية لقي تأييد من جميع أفراد الشعب المصري، باستثناء الخونة المرتزقة الموجودين خارج البلاد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أمس كان يوم مصري وطني بامتياز، وكانت الروح المصرية للمواطن المصري في عنان السماء.

وتابع قائلا للمصريين: "أننا لن نسلم من أفعال الخونة المرتزقة  ولا أقوالهم ولا شائعاتهم، وسوف يحاول أهل الشر في قطر وتركيا وبريطانيا تحويل الخير لشر والحق لباطل".

واستطرد "الديهي"، هل نحن منتبهون لما يُحاك لنا، من محاولات لشق الصف وخفض الروح المعنوية للمواطن المصري والتشكيك في كل خطوة وحركة للقيادة والدولة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرازق توفيق يكتب: سقوط « خلية الإخوان الإعلامية»..وبضاعة « الجزيرة» الفاسدة

أشرف رشاد: الرئيس السيسي غير مسار الدولة من السقوط إلى التنمية والنهوض

ثورة شعب حماها الجيش.. برلماني: "30 يونيو" أفشلت مخطط 80 سنة للإخوان

نشأت الديهي: تصريحات آبي أحمد متناقضة.. والسيسي لديه صبر استراتيجي

رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: قواتنا المسلحة مطمئنة لأن بظهرها جيش عربي لم يتوان عن دعمها.. فيديو

العامة للغزل والنسيج: نؤيد موافقة البرلمان على تفويض القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

ترشيحاتنا

بعد أغنية حمو بيكا.. طريقة عمل الباتون ساليه بـ 3 وصفات مختلفة

رغم كورونا.. عبد الله يخطف قلب دعاء.. صور

وزير التعليم: الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة والوزارة ستعوض الطلاب دراسيا

إحالة أوراق المتهمين بخطف واغتصاب فتاة فرشوط إلى فضيلة المفتي

بعد اغتياله قبل 3 سنوات.. الرئيس على عبد الله صالح يظهر فى اليمن .. ما القصة

رانيا فريد شوقي تنشر صورة مع أولاد شقيقتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحسم الجدل بشأن البوركيني

طلت بالأبيض.. هنادي مهنا بإطلالة ملائكية بجلسة تصوير جديد

نشرة الصحة والمرأة .. كل ما تريد معرفته عن لقاح أوكسفورد.. وحكاية بائعة التين الشوكي