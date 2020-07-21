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توك شو

السيسي يوجه بصرف المعاشات قبل العيد.. الخميس القادم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية، إن موعد صرف المعاشات يوم واحد في الشهر وصادف أن يكون في الشهر المقبلة أول أيام العيد، مضيفا أنه في هذه الحالة كان يتم تأجيل الصرف بعد العيد.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لكن في ظل الظروف الحالية وأزمة فيروس كورونا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم صرف المعاشات قبل العيد لمساعدة الأسر.

وتابع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية، أنه نجحنا في تحويل أموال معاشات بشكل كامل والذي بلغ 14 مليار جنيه، لافتا إلى أن يوم الخميس القادم سيبدأ صرف المعاشات من البنك وماكينات "إي تي إم".

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