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فن

هند عبد الحليم تتألق في أحدث إطلالاتها.. شاهد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:40 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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محمد بدران

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


.وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة مميزة ارتدت فستان انيق مكشوف الصدر، ولاقت الصورة إعجاب متابعيهما


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند عبد الحليم فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.


كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات.


يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.


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🎬👩🏼‍💼 •• 📸 @hamedz199 el gamed 🤩🤩🤩

A post shared by Hend Abdelhalim (@hendabdelhalimofficial) on

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