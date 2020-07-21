المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

قال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، نجحت القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.





وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.





وأوضح "الرفاعي" ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى .



