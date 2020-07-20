هاشتاج كلنا الجيش المصري يتصدر تويتر بعد موافقة النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية





‏‎#كلنا_الجيش_المصري كلنا ثقة في جيشنا وفي رئيس بلدنا القائد الاعلي للقوات المسلحة ..١٠٠ مليون مصري يدعم ويفوض جيش مصر ورئيس مصر لحماية الأمن القومي المصري .تحيا مصر.





‏‎#كلنا_الجيش_المصري

جيشنا تاج راسنا

كلنا الجيش المصري كل الشعب المصري جنود للجيش المصري الوطني.





‏‎#كلنا_الجيش_المصري

طبعا كلنا مع جيشنا ومع قيادتنا سياسية وعسكرية

أثق تمام الثقة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد .









‏‎#كلنا_الجيش_المصري

..كلنا علي قلبي رجل واحد

ال ١٠٠ مليون مصري مع ريسنا

مصر ارض الكنانه والسلام

مش هنفرط في حدودنا ياخونه الوطن.





‏‎#كلنا_الجيش_المصري. خلص الكلام تمام يا فندم جاهز لاستدعاء من أمس الأول تحيا مصر وعاش الجيش المنتصر الله المستعان.









‏ادعم واؤيد قياده بلدي في كل قراراتها جيش مصر العظيم حامي الارض والعرض

‎#كلنا_الجيش_المصري









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‏‎#كلنا_الجيش_المصرى

كلنا الجيش المصري ..كلمه واحده ورأي واحد وايد واحده .





‏‎#كلنا_الجيش_المصري

ربي احفظ مصر و جيشها و انصرنا يالله واحفط جند مصر واجعلهم تحت حفظك و عنايتك و عينك التي لا تنام و اعز مصر و الوطن العربي و المسلمين وجميع اطياف الوطن العربي .





ويذكر ان دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.





ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصريةفي مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.