قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب

في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، شهدت قاعة «كاتب وكتاب» مناقشة كتاب «سيرة النور والصمت.. مصر والقطيعة الحضارية»، للكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، بجريدة الأهرام، وذلك بحضور نخبة من المفكرين والمتخصصين، وشارك في مناقشة الكتاب كل من الدكتور حسن طلب، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، والدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، فيما أدار الندوة الكاتب الصحفي صلاح سالم.


وفي مستهل الندوة، قال الكاتب الصحفي صلاح سالم إن كتاب «سيرة النور والصمت» يحظى باحترام بالغ، مشيرًا إلى أن المؤلف يمتلك تجربة ثرية، إذ قدّم أكثر من عشرة أعمال في الفكر السياسي وأربع روايات، وهو ما منحه قدرة خاصة على السرد الأدبي الممتع.

وأضاف أن الكتاب جاء متزامنًا مع لحظة وطنية مهمة، في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، وما صاحبه من اعتزاز قومي، معتبرًا أن العمل يمثل محاولة واعية لبناء جسور التواصل مع المصري القديم، والدعوة إلى إحياء اللغة الهيروغليفية كجسر حضاري وتاريخي.

وأشار إلى أن الكتاب يتناول كذلك قضية اليهود، في محاولة لفض الاشتباك بين الدين اليهودي والثقافة اليهودية من جهة، والثقافة المصرية من جهة أخرى، خاصة في ظل الأحداث الراهنة في غزة.

وأوضح أن من أبرز نقاط قوة الكتاب سلاسة السرد وجاذبيته، حيث يصعب على القارئ التوقف عن القراءة، كما يرصد نمط حياة المصري القديم في الزراعة والري والحصاد، مؤكدًا أن القطيعة التي يناقشها الكتاب تتجاوز قطيعة اللغة، رغم وجود استمرارية واضحة في المخزون الثقافي والعادات المصرية حتى اليوم، مثل طقوس الحداد والحصاد، خاصة في الريف المصري.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز إن فكرة الكتاب انطلقت من تساؤل جوهري حول أسباب التراجع الحضاري، رغم أن مصر كانت رائدة في مختلف المجالات منذ فجر التاريخ، مؤكدًا أن مصر هي أول دولة مركزية عرفها التاريخ.

وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة أسست للفكر والفلسفة والدين، وأن فكرة التوحيد خرجت من مصر، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لهذه الحضارة العظيمة والفخر بها.

وأشار إلى أن اكتشاف شامبليون للغة المصرية القديمة جاء في عهد محمد علي باشا، الذي لم يُدرك – بحكم أصوله غير المصرية – القيمة الحضارية للآثار، ما أدى إلى إهدار جزء كبير منها، مؤكدًا أنه لو كان مصريًا لأدرك أهمية تدريس اللغة المصرية القديمة.

وأكد أن كبار المبدعين مثل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم طالبوا في أعمالهم بعودة الروح الحضارية المصرية، مشددًا على أن تعلم اللغة المصرية القديمة يمثل السبيل الحقيقي لفهم التكوين الفكري والثقافي للإنسان المصري، وبناء رباط حضاري متين مع الماضي.

بدوره، أعرب الدكتور وسيم السيسي عن سعادته بالكتاب، مؤكدًا أن متابعته للكاتب بدأت من خلال مقالاته في جريدة الأهرام.

وأوضح أن 86.6% من المصريين يحملون جينات تعود إلى أسرة الملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لظلم تاريخي كبير.

وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة كانت أول من أنارت عقول البشر بفكرة العالم الآخر، والجنة والنار، كما علمت العالم أسس الحضارة والفلسفة والعلوم.

وأشار إلى التقدم العلمي المذهل للمصريين القدماء، حيث تمكنوا من تشخيص الأورام واستئصالها، واستخدموا العسل لمقاومة البكتيريا، وحددوا مصادر الأمراض بدقة علمية مبهرة.

وأشار إلى أن عقدة اليهود التاريخية ترتبط بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى استشهاد الكاتب بمقولة طه حسين التي تؤكد أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بعودة الوعي الحضاري.

وأكد أهمية قراءة النصوص القديمة، موضحًا أن اللغة العربية هي الحفيدة الجميلة للهيروغليفية، وأن هناك تشابكًا لغويًا وثقافيًا بينهما، ما يجعلنا الأقرب لفهم تراث الأجداد.

حسن طلب: لا تقدم دون فهم الجذور الحضارية

وفي ختام المناقشة، قال الدكتور حسن طلب إن الكتاب يمثل «إلقاء حجر في بحيرة راكدة أوشكت على السكون»، مؤكدًا أنه لا يمكن لمصر أن تتقدم دون فهم عميق لحضارتها القديمة.

وأوضح أن الكتاب يواجه العديد من الاتهامات التي طالت الحضارة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالدين، مشيرًا إلى أن التماثيل الأثرية لم تكن معبودات، بل تعبيرات فنية ورمزية.

وأضاف أن المصريين القدماء قدّروا المرأة ومنحوها مكانة رفيعة، حيث وصلت إلى الحكم، كما تناول الكتاب الفنون والنحت والموسيقى، وفكرة الكون والبعث والحساب، وهي مفاهيم مصرية خالصة.

وأشار إلى أنه كان يتمنى التوسع في تناول علاقة المرأة بالرجل في الحضارة المصرية القديمة، باعتبارها علاقة إنسانية راقية وفريدة، مؤكدًا في ختام حديثه أن الكتاب يستحق الإشادة والتحية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب قاعة «كاتب وكتاب» مصر والقطيعة الحضارية الصحفي محسن عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية ومستشفى مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجوله

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بـ"حدائق أكتوبر"

قيادات الضرائب

الضرائب تعرض مزايا المشاركة بالفعاليات والمؤتمرات لعرض مخططات الاصلاح الضريبي ..تفاصيل

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد