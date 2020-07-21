التأمينات: صرف المعاشات قبل عيد الأضحى للجميع ..فيديو

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه سيتم إتاحة الصرف من ماكينة الصرف الآلى لكل الناس أيا كان قيمة معاشاتهم، وليس كما كان يحدث قبل ذلك من تقسيمهم لفئات.





وأضاف عوض خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه سيتم الصرف للجميع بدءا من يوم الخميس وهو يوم إجازة، وسيتم إلغاء كل الإجازات.





وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه سيتم الصرف من الهيئة نفسها من خلال 1500 مكتب بريد للصرف.



